Дуров отправился в Кыргызстан с российским блогером

Павел Дуров, основатель и руководитель Telegram, посетил город Иссык-Куль в Кыргызстане. О причинах его приезда не сообщается, однако, по информации издания Kaktus.media, он может быть заинтересован в инвестировании в крупный проект.

По данным источников издания, власти Кыргызстана хотят привлечь Дурова в качестве инвестора в горнолыжный курорт «Три вершины», который реализуется государственным предприятием «Кыргыз Куршевель». Основным участником проекта является французская компания Société des Trois Vallées (S3V), однако присутствие Дурова может не только усилить инвестиционный потенциал, но и способствовать дополнительному привлечению капитала и рекламной поддержке.

Источники также указывают на возможную роль российского блогера Гусейна Гасанова, который якобы прибыл в Кыргызстан вместе с Дуровым. Предполагается, что блогер мог стать посредником в переговорах бизнесмена и местных властей. Публикации Гасанова в соцсетях подтверждают, что он в Иссык-Куле, хотя сам Дуров на фотографиях замечен не был.

Несмотря на предположения о деловых интересах, некоторые источники издания предполагают, что визит Дурова может не иметь отношения к горнолыжному проекту. Глава Telegram и власти Кыргызстана пока никак не комментировали слухи.

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В начале июня Дуров анонсировал свое путешествие по странам Центральной Азии. Вероятнее всего, бизнесмен приехал на Иссык-Куль не для ведения дел, а в качестве туриста.