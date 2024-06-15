Состояние мамы Заворотнюк заметно ухудшилось

Близкие и друзья покойной Анастасии Заворотнюк переживают за ее маму. После смерти дочери состояние 80-летней Валентины Борисовны заметно ухудшилось. Женщина за последние годы похоронила супруга, затем сына с женой. Теперь же не стало и дочери.

На фоне переживаемого горя у пожилой женщины пропадает слух. Сейчас она уже не может обходиться без слухового аппарата, пишет «Комсомольская Правда».

На Валентине Борисовне все последние пять лет лежали основные заботы о Миле, младшей дочери актрисы, поскольку все силы Анастасии уходили на борьбу с болезнью, а Петра Чернышева – на заработки денег для лечения.

«Вы представляете, под каким свинцовым грузом живет эта хрупкая женщина… Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьет и бьет их без конца?» — заявил Отар Кушанашвили, выразивший в связи с трагедией соболезнования всей семье Заворотнюк.



Напомним, в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. На протяжении пяти лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с болезнью, но в последние несколько месяцев состояние актрисы резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве.