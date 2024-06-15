Недавно в Сети всплыло интервью первого мужа актрисы Анастасии Заворотнюк, немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа. В беседе со StarHit он заявил, что одна из возможных причин онкологии у его экс-супруги — аборт в молодом возрасте. При этом предприниматель подчеркнул, что не считает болезнь артистки «расплатой за грехи молодости».

Олаф Шварцкопф рассказал, что после расставания с Анастасией Заворотнюк он узнал о том, что актриса втайне от него прервала беременность. Однако бизнесмен отметил, что он не согласен с теми, кто считает ее заболевание, выявленное в 2019 году, следствием ее грехов молодости.

«Настя сделала аборт от меня, я не понимал, почему она даже не обсудила это со мной. Мне очень жаль, что наш ребенок не выжил, трудно было это пережить. <…> Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела… Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю», — заявил Олаф Шварцкопф.



Напомним, Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф познакомились в 1993 году на дне рождения общего знакомого, актера Евгения Миронова. Брак артистки и предпринимателя продлился около года.

Напомним, в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. На протяжении пяти лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с болезнью, но в последние несколько месяцев состояние актрисы резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве.

Ранее мы писали о том, что пиар-директор Анна Исаева рассказала, что певец Стас Михайлов помогал оплачивать лечение Анастасии Заворотнюк.