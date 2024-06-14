Басков пошутил о наряде Лолиты на Премии Муз-ТВ

Певец Николай Басков пошутил о наряде Лолиты Милявской во время Премии Муз-ТВ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Отмечается, что Басков и Лолита выступили в качестве ведущих шоу. Во время мероприятия певец прокомментировал излишне откровенное платье своей соведущей.

«Боже мой, Лолочка, уже на дворе 2024 год, а юбка у тебя все короче и короче», — заявил он.



Впрочем, Лолита тоже не стала молчать и отметила, что из-за подобных «комплиментов» ее могут перестать звать ведущей на подобные шоу.

Напомним, что в декабре прошлого года Лолита попала в скандал из-за участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.