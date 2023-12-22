В клуб «Мутабор» после почти голой вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики. Заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ

В московский клуб «Мутабор» после почти голой вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой нагрянула полиция. Там должна пройти вторая часть мероприятия, на которое мог попасть любой желающий.

Видео дня

В заведение никого не пускали. Силовики изучали видео с камер наблюдения. Предположительно, заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Спустя час сотрудники прокуратуры собрали нужные материалы и уехали из клуба и тот начал принимать посетителей. Гости вечеринки рассказали Telegram-каналу SHOT, что после вчерашнего резонанса «приходить в клуб было страшновато». На входе в клуб охрана просит гостей поправить одежду, если видит открытые части тела.

Вечеринка вызвала волну возмущения

Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения. Недовольные мероприятием обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором участвовали звезды. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ. Пожаловавшихся на вечеринку возмутили четыре спорных момента. Первый — поцелуй двух мужчин на танцполе, снимавшийся ими на видео. Кроме того, им не понравилось, что один из гостей на камеру лизал носок, который прикрывал половой орган другого парня, а потом сдернул его.

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение, в котором коллективно поддержали инициативу движения «Зов народа» проверить Ивлееву и ее вечеринку. Бойцы, сражающиеся на артемовском направлении, указали, что пока знаменитости развлекаются в столичных клубах, они защищают Родину. В ночь с 20 на 21 декабря, пока шла вечеринка, добровольцы взяли в плен восемь украинских солдат и ликвидировали 18.

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что «Мутабор» могут привлечь к ответственности. Согласно закону, публичное обнажение считается аморальным действием, и оно наказуемо, объяснила адвокат. В текущей ситуации она допустила привлечение участников вечеринки к административной ответственности по статье 6.1 КоАП («Публичное демонстрирование порнографических материалов или предметов»).

Также стало известно, что Генпрокуратура России проверит Ивлееву на неуплату налогов. Поводом для проверки стало утверждение блогерши, что в качестве аксессуара она надела на ягодицы крупное колье с бриллиантами стоимостью в 23 миллиона рублей.

Гости оказались разного мнения о вечеринке

Вечеринка Ивлеевой Almost Naked («Почти голый») прошла в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие.

Позднее Лолита отреагировала на скандал. Исполнительница поведала, что форма одежды на мероприятии была иронической и никто из присутствующих не раздевался догола. Певица также призналась, что ей было смешно и весело на вечеринке, и рассказала, что на Almost naked было много талантливой молодежи. «Я могу сказать — совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты», — отметила Милявская.

Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного Лолита певица

В свою очередь Джиган раскритиковал вечеринку.

«Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — отметил рэпер.

Мероприятие отвратное, какой-то пранк Джиган рэпер