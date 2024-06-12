Лель назвала причину расставания с супругом

Катя Лель рассказала, что не была счастлива в семейной жизни. Очень быстро возникла ситуация, при которой она стала основным добытчиком, а ее муж с радостью эту роль ей предоставил. Кроме того, Игорь Кузнецов, по словам певцы был не прочь приударить за представительницами прекрасного пола. Об этом пишет издание woman.ru.

«Он всех домогался….», — объяснила она.



Есть у бывшего супруга Екатерины и проблемы с алкоголем. Певица отметила, что он несколько раз кодировался, но это не помогло.

У пары есть общая дочь Эмилия, которая сейчас находится в подростковом возрасте. Она видится с отцом 2-3 раза в неделю, но Лель предупредила Кузнецова, что, если она узнает, что тот встречался с ребенком в неадекватном состоянии, то она эти встречи запретит.

Ранее певица и автор песен Катя Лель в рамках гала-ужина в ресторане Madison сообщила, что в нынешних реалиях она стала особенно сильно чувствовать связь с инопланетными цивилизациями. Артистка пояснила, что сейчас наступило время открыть свои сердца для пришельцев.