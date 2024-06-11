Певица и автор песен Катя Лель в рамках гала-ужина в ресторане Madison сообщила, что в нынешних реалиях она стала особенно сильно чувствовать связь с инопланетными цивилизациями. Артистка пояснила, что сейчас наступило время открыть свои сердца для пришельцев.

—Время истины пришло. Они хотят донести, что мы рядом, мы здесь. Надо раскрывать свое сознание, чтобы без страха позволить себе впустить новую информацию, — констатировала исполнительница.

Лель пояснила, что это позволит землянам сблизиться с инопланетными существами. Они почувствуют любовь людей и покажутся им, передает News.ru.

Недавно певица сообщила, что после медитации психолог увидела вместо женщины «фиолетового цвета инопланетянку». Артистка призналась, что посещает психолога и проходит духовные практики не первый год.

В феврале автор нашумевшего хита «Мой мармеладный» рассказала о том, как инопланетяне наделили ее сверхспособностями взамен отнятых у певицы зубов. Так, она вылечила тромбофлебит одной ее знакомой, четырежды прикоснувшись к ней и прочтя «Отче наш».