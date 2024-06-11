Долгое время Брюс Уиллис был одним из самых ярких актеров Голливуда. Его знаменитый образ «Крепкого орешка» Джона Макклейна не только полюбился россиянам, но и стал настоящим символом несгибаемости и везучести у телезрителей 90-х. Несмотря на то, что в 00-е слава звезды несколько померкла, Уиллис все стойко держал удар кинокритиков, радуя поклонников достойными проектами.

Все изменилось в конце прошлого десятилетия, когда актер стал появляться исключительно в низкобюджетных картинах. В 2021 году Брюс получил антипремию «Золотую малину». Жюри посчитало, что все семь фильмов, в которых снялся «Крепкий орешек» оказались крайне непригодными для просмотра.

Вскоре вскрылась жестокая правда о здоровье Уиллиса. Оказалось, что уже долгое время актер борется с афазией – тяжелым неврологическим заболеванием, влияющим на воспроизведение и распознавание речи. «Золотую малину» отозвали, а Брюс официально ушел на пенсию.

В феврале 2023-го семья Уиллиса сообщила, что у голливудского актера развилась лобно-височная деменция.

В 2024 году звезда практически не появляется на публике. Его бывшая супруга актриса Деми Мур и текущая жена Эмма Хеминг сплотились, чтобы поддержать «Крепкого орешка» в его последней битве с неизлечимым недугом.

На текущий момент практически вся жизнь актера протекает под контролем его любимых женщин. Вся основная информация о состоянии здоровья героя боевиков 90-х и его свежие снимки также публикуется в соцсетях Деми Мур и Эммы Хеминг.

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис – в галерее «Рамблера».