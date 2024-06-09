Михайлов: «Я не буду петь со Шнуром»

Стас Михайлов заявил, что готов к записи дуэтов с другими исполнителями. Правда, с некоторыми артистами он не будет выступать ни при каких условиях. В частности, речь идет о Сергее Шнурове. Об этом пишет СтарХит.

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«Я не буду петь со Шнуром. Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», —заявил Михайлов в беседе с Идой Галич в рамках шоу «Звезда в ответе».



Серьезный конфликт между Сергеем Шнуровым и Стасом Михайловым случился десять лет назад.

«Знаете, как началось-то? Тогда еще была жива Жанна Фриске, она уже болела… И он спел песню «Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски». Ну бредовое что-то. Я ему сказал: «Ты так не делай, потому что закончится плохо», — напомнил артист.



Тогда перебранкой дело не ограничилось, стычка переросла в драку.

«Закончилось тем, что я ему дал по морде», —признался Михайлов.



Также Стас Михайлов сообщил, что нанял личную охрану, чтобы защитить себя от поклонников.