Cтас Михайлов нанял личную охрану

Российский певец Стас Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от поклонников. Об этом он рассказал в интервью с блогером Идой Галич.

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«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», — рассказал артист.



Михайлов подчеркнул, что охрана должна быть незаметной и способной помочь избежать конфликта — «правильно уйти, правильно разработать маршруты».

Певец рассказал, как несколько лет назад познакомился в ресторане Хабаровска с компанией людей, которые в состоянии алкогольного опьянения начали вести себя крайне фривольно.