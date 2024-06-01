Пелагея и Телегин продолжают судиться

В 2019 году Пелагея и ее бывший муж хоккеист Иван Телегин разошлись. Официальное расторжение брака состоялось в 2020 году, и с тех пор продолжаются судебные тяжбы.

Бывшие супруги делят общее имущество, и по поводу алиментов на дочь договориться никак не могут. В 2022 году Телегин добился уменьшения размера алиментов с одной четверти до одной шестой части своего дохода.

Рассмотрение иска Пелагеи к экс-супругу о разделе имущества в Никулинском районном суде Москвы завершилось. Но судебное решение от 28 мая было отменено Мосгорсудом, и теперь иск Телегина направлен на новое рассмотрение. Причина отмены — «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела», сообщает 5 Канал.

За плечами Пелагеи два брака. Ее первым избранником был режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Пара поженилась в 2010 году, однако спустя два года супруги приняли решение развестись.