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35 минут назад

Пелагея выиграла суд против бывшего мужа Ивана Телегина

Илья Родин

Популярная певица, телеведущая Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Спортсмен пытался оспорить раздел имущества. Об этом пишет РИА «Новости».

Пелагея выиграла суд против бывшего мужа Ивана Телегина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Телегин подал в Московский городской суд апелляцию. Он просил рассмотреть вопрос о квартире на Нежинской улице и гонорарах. Его адвокат пояснил, что Пелагея якобы прятала полученные за выступления денежные средства и не отдавала их на нужды семьи.

Юрист Филипп Рябченко, который защищал на процессе интересы певицы, рассказал, что суд принял решение в ее пользу. Телегину отказали в «необоснованных требованиях». Он уточнил, что хоккеисту не удалось отсудить недвижимость, приобретенную матерью Пелагеи.

По данным агентства, суд оставил загородный дом в совместной собственности. Он будет продан. Деньги от продажи поделят между бывшими супругами.

Шоу-бизнес,Иван Телегин,Мосгорсуд,
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