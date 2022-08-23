Пелагея выиграла суд против бывшего мужа Ивана Телегина

Популярная певица, телеведущая Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Спортсмен пытался оспорить раздел имущества. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Телегин подал в Московский городской суд апелляцию. Он просил рассмотреть вопрос о квартире на Нежинской улице и гонорарах. Его адвокат пояснил, что Пелагея якобы прятала полученные за выступления денежные средства и не отдавала их на нужды семьи.

Юрист Филипп Рябченко, который защищал на процессе интересы певицы, рассказал, что суд принял решение в ее пользу. Телегину отказали в «необоснованных требованиях». Он уточнил, что хоккеисту не удалось отсудить недвижимость, приобретенную матерью Пелагеи.