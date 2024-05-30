В России выдвинули новую версию о болезни Заворотнюк

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru предположил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла умереть не из-за онкологии, а из-за другого страшного заболевания. Он пояснил, что болезнь артистки была окутана тайной, из-за чего осталось ощущение странности. По его словам, люди с онкологией часто продолжают сниматься, а Заворотнюк оказалась прикована к постели.

Ее болезнь была окутана тайной. Все скрывалось. Это оставило ощущение странности. Онкология ли это? Люди с онкологией снимаются, работают, а тут она долгое время была прикована к постели. Это уже было что-то другое. Бывают болезни пострашнее онкологии, — отметил критик.

Соседов напомнил, что подобный жуткий диагноз был у композитора Владимира Мигули, который страдал от распада костей. По его словам, при таких заболеваниях сделать уже ничего нельзя.

Бывают жуткие диагнозы, как у Владимира Мигули, у которого был распад костей, было редкое заболевание. И ничего нельзя было сделать. Мне кажется, это не просто онкология. Там было что-то более серьезное. Так мне видится, — заключил критик.

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Стало известно о последних неделях жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. Новыми подробностями поделилось издание Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. После этого дочь актрисы Анна экстренно вылетела из Дубая в Москву.

У Заворотнюк двое взрослых детей - 28-летняя Анна и 23-летний Майкл. В 2018 году 47-летняя на тот момент Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. Рак мозга обнаружили после родов. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

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В последнее время актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание утверждает, что из-за болезни звезда сериала "Моя прекрасная няня" очень похудела и почти не могла двигаться. За ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев.

В последнее время, продолжает издание, 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино, откуда периодически возили в государственную больницу на процедуры. Уточняется, что в конце 2023 года она прошла дорогой курс лечения в частной клинике, однако рак не отступил.

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Благодаря терапии состояние российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк ухудшалось гораздо медленнее, чем если бы она отсутствовала, рассказал консультировавший семью артистки член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков. Об особенностях лечения Заворотнюк он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Глиобластома — это злокачественная опухоль мозга. Сейчас вылечиться от нее невозможно. Единственное, что делают после того, как обнаруживается это заболевание, это проводится хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия этого места, которое удалено, чтобы убить раковые клетки, которые могли остаться еще в этой области. После этого проводится несколько курсов химиотерапии, и практически всегда через несколько месяцев возникает рецидив, то есть вторичный рост», — рассказал Чумаков.

Профессор отметил, что в некоторых случаях рецидива делают повторную операцию, если это возможно, а если невозможно, то дают вторую линию химиотерапии, которая всегда заканчивается устойчивостью к препарату, что приводит к росту опухоли.

Время жизни таких больных — год-полтора «У Анастасии Заворотнюк было именно такое заболевание. Она прошла две хирургии, прошла полностью курс химиотерапии, лечилась, в том числе за рубежом. После этого она вернулась в Москву и обратилась одновременно к нам и в Санкт-Петербург в Институт онкологии имени Петрова, где ей сделали на основании ее опухолевых клеток персонифицированную вакцину. То есть это вакцина, которая стимулирует иммунитет против собственных опухолевых клеток пациента. И вот она проходила эту терапию. Насколько я знаю, ее состояние постепенно ухудшалось, но гораздо медленнее, чем если бы это было в отсутствии терапии», — добавил он.

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года из-за глиобластомы, злокачественной опухоли мозга. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга, она практически неизлечима. «Лента.ру» рассказывает об этом опасном заболевании, его причинах, а также о возможных способах борьбы с ним.

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с болезнью

Заворотнюк перестала сниматься в 2019 году. Также сообщалось, что еще за десять лет до диагноза она падала в обморок во время съемок, однако особого значения этому не придавалось: «мы полагали, что от недоедания», говорила знакомая актрисы.

Осенью 2019 года стало известно, что она находится в клинике в состоянии глубокой комы и у нее диагностирован рак мозга четвертой стадии. От этого же заболевания не стало Жанны Фриске, Михаила Задорнова и Дмитрия Хворостовского.

Долгое время о состоянии Анастасии было ничего неизвестно. Суммарно артистка боролась с болезнью около пяти лет, старшая дочь Анна писала о ее состоянии в блоге:

Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка!

В сентябре 2022 году актрису госпитализировали в частную онкологическую клинику, а выписали только через шесть месяцев. В конце 2023 года она снова прошла курс лечения, однако изменений в здоровье не наблюдалось.

«Нельзя сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — заявила тогда дочь звезды.

За две последние недели состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось.

Глиобластома является крайне агрессивным заболеванием

Глиобластома — одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга. Заболевание является одним из тех, что называют раком мозга, поскольку оно характеризуется аномальным ростом патологических клеток с последующим распространением этих клеток в другие ткани и органы.

Опухоль начинает развиваться в белом веществе, состоящем из пучков длинных отростков нейронов — аксонов. Клетки, которые являются предшественниками глиобластомы, относятся к нейроглии — они не участвуют в передаче сигналов как нейроны, а выполняют структурную и поддерживающую роль.

Механизм развития опухоли мозга не изучен

Причины заболевания до конца не изучены, поэтому не существует гарантированных методов профилактики, хотя медицинской науке известны некоторые факторы риска, в том числе генетические мутации и внешние факторы. Некоторые генетические заболевания связаны с высоким риском глиобластомы, например, нейрофиброматоз. Радиационное воздействие на голову, например при лечении других видов рака или при компьютерной томографии, может повысить вероятность заболевания.

Еще одним фактором является наследственность, особенно если в семье были случаи первичных опухолей головного мозга. Кроме того, есть данные о связи этого заболевания с некоторыми вирусами, в том числе вирусом герпеса.

Головные боли являются самым частым симптомом

Симптомы могут быть разнообразными и зависят от расположения опухоли в мозге. Одним из самых распространенных симптомов являются головные боли, которые часто усиливаются утром или ночью. Пациенты также могут испытывать тошноту и рвоту, вызванные повышением внутричерепного давления.

Глиобластому также могут сопровождать нарушения когнитивных функций, такие как проблемы с памятью и концентрацией. Кроме того, возможны изменения в личности и поведении, появление слабости или онемения в конечностях, нарушения зрения, речи и координации движений, что отчасти напоминает симптомы инсульта.

15 месяцев средняя продолжительность жизни после постановки диагноза глиобластома и последующем лечении

С глиобластомой борются комбинацией нескольких методов лечения

Хирургическое удаление опухоли является первым этапом лечения, цель которого — удалить как можно больше опухолевой ткани (примерно 99 процентов клеток), не повреждая при этом здоровые участки мозга. Однако из-за инвазивного характера глиобластомы и присутствия вторичных очагов в других областях мозга полностью удалить опухоль невозможно. После операции пациенты проходят курс лучевой терапии, направленной на уничтожение оставшихся раковых клеток.

Химиотерапия, в частности, препарат темозоломид, часто используется в сочетании с лучевой терапией для повышения эффективности лечения. В последнее время появились новые методы лечения, такие как таргетная терапия и иммунотерапия, которые направлены на специфические молекулярные мишени в опухолевых клетках.

На данном этапе развития медицины глиобластома почти неизлечима

Глиобластома — самая распространенная злокачественная опухоль мозга у взрослых и составляет около 15 процентов всех опухолей головного мозга. Ежегодно в мире диагностируется около 3-4 случаев глиобластомы на 100 тысяч человек. Прогноз для пациентов с глиобластомой остается неблагоприятным.

Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около 15 месяцев в случае интенсивного лечения. Пятилетняя выживаемость составляет менее 10 процентов. Такие низкие показатели выживаемости связаны с быстрым ростом опухоли, ее инвазивностью и высокой сопротивляемостью к терапии. Даже успешное лечение почти всегда заканчивается рецидивом, однако известно о крайне редких случаях полного излечения.

Судьбу умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк зачастую сравнивают с певицей Жанной Фриске. Обе звезды стали мамами при помощи ЭКО и вскоре у них диагностировали страшное заболевание — глиобластому. Профессор Александр Мохов, доктор юридических наук, эксперт в области медицинского права объяснил, может ли экстракорпоральное оплодотворение стать причиной онкологического заболевания.

Эксперт отметил, что гормональные препараты, которые используются при ЭКО, затрагивают головной мозг, а именно — влияют на гипоталамо-гипофизарно-овариальную систему.

Гормональные препараты вызывают гиперстимуляцию яичников, чтобы одновременно созрели сразу несколько яйцеклеток и повысились шансы на зачатие. По сути, идет «бомбадировка яичников гормонами», объясняет профессор.

«Когда мы стимулируем яичники, оказывается воздействие и на остальные органы-мишени. Мы же нарушаем нормальный цикл, естественную овуляцию, любые нехорошие процессы могут начать развиваться», — цитирует Александра Мохова mk.ru.

На каждое медицинское вмешательство пациенты дают согласие. Врачи должны предупредить о побочных эффектах процедуры и отдаленных последствиях. Эксперт советует женщинам читать инструкции к препаратам, противопоказания. Риски, по его словам, увеличиваются с возрастом, поскольку в женском организме становится больше генетических поломок.

Он отметил, что пока нельзя проводить прямую параллель между ЭКО и онкологией, но сама процедура еще недостаточно изучена. Поэтому последствия могут быть самыми разными, говорит профессор.