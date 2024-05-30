Shot: в последние дни жизни актриса Заворотнюк похудела и жаловалась на головные боли

В последнее время актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Издание утверждает, что из-за болезни звезда сериала "Моя прекрасная няня" очень похудела и почти не могла двигаться. За ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. В последнее время, продолжает издание, 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино, откуда периодически возили в государственную больницу на процедуры. Уточняется, что в конце 2023 года она прошла дорогой курс лечения в частной клинике, однако рак не отступил. У Заворотнюк двое взрослых детей — 28-летняя Анна и 23-летний Майкл. В 2018 году 47-летняя на тот момент Заворотнюк родила дочь Милу от Чернышева. Вскоре после родов артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк. Сообщалось, что состояние звезды "Моей прекрасной няни" резко ухудшилось две недели назад.