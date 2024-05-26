Дочь Тереховой не стала обсуждать состояние актрисы

Маргарита Терехова почувствовала себя плохо 24 мая. 25 мая 81-летнюю артистку госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.

Дочь Маргариты Борисовны Анна подтвердила, что мама находится в больнице. Комментировать ситуацию Терехова-младшая отказалась, пишет «Комсомольская Правда».

«В данный момент я решаю очень важные организационные вопросы, связанные с лечением моей мамы», — сообщила Анна.

Как информирует РИА Новости, врачи обнаружили у 81-летней Тереховой желудочно-кишечное кровотечение. Ее состояние диагностировано как средней тяжести. Медики назначили лечение.

Несколько лет назад у артистки диагностировали Альцгеймер, и с тех пор на публике она практически не появляется. К слову, первые признаки заболевания стали появляться у Тереховой еще 15 лет назад. Она стала отличаться забывчивостью, и со временем ее состояние становилось только хуже.

На данный момент артистка практически прикована к постели и не узнает близких.