Госпитализирована Маргарита Терехова

Маргарита Терехова накануне плохо себя почувствовала. Родственниками и медиками было принято решение о госпитализации народной артистки в клинику. Ее привезли в Боткинскую больницу.

Как информирует РИА Новости, врачи обнаружили у 81-летней Тереховой желудочно-кишечное кровотечение. Ее состояние диагностировано как средней тяжести. Медики назначили лечение.

Несколько лет назад у артистки диагностировали Альцгеймер, и с тех пор на публике она практически не появляется. К слову, первые признаки заболевания стали появляться у Тереховой еще 15 лет назад. Она стала отличаться забывчивостью, и со временем ее состояние становилось только хуже.

На данный момент артистка практически прикована к постели и не узнает близких.