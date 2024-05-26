«Жесть на концерте Жеки»: шансонье упал на сцене

Курганский певец Евгений Григорьев, известный публике под сценическим псевдонимом Жека, вспомнил случай, когда он упал прямо на сцене и чудом избежал серьезных травм.

Эта неприятность произошла во время концерта в Ессентуках два года назад, информируют ura.news. В Телеграм-канале шансонье выложил видеозапись инцидента.

«На концерте в Ессентуках техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Поскользнувшись, я совершил жесткое падение», — сообщил подписчикам Григорьев.

Ранее стало известно о смерти жены Евгения Григорьева, являющегося автором песни «Рюмка водки на столе». Елизавета Крапивина умерла в возрасте 37 лет. У Григорьева остались 11-летняя дочь, а также два сына от первого брака.