Певец Жека попал в больницу

Популярный российский певец и автор песен Евгений Григорьев, выступающий под псевдонимом Жека, попал в больницу. Об этом сам музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

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Артист разместил фото из больничной палаты и заявил, что с ним «все хорошо.

«Я в больнице. Завтра - послезавтра расскажу что, зачем и почему...Всем здоровья, мои дорогие друзья», - написал Евгений Григорьев.

Шансонье также отметил, что врачи решили провести обследование и надели на него специальный аппарат, несмотря на то, что он был госпитализирован «совсем по другому поводу».

«Чувствую ваше внутреннее волнение (и, кстати, оно небеспочвенно). Но! Об этом, когда появятся положительные новости», - подчеркнул певец.

Ранее стало известно о смерти жены Евгения Григорьева, являющегося автором песни «Рюмка водки на столе». Елизавета Крапивина умерла в возрасте 37 лет. У Григорьева осталась 11-летняя дочь, а также два сына от первого брака.