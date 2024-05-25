Лоза резко высказался о Клаве Коке

Юрий Лоза сказал, что Клава Кока стала звездой только благодаря грамотному продвижению, хотя, как он убежден, она — «пирожок ни с чем».

Музыкант не видит у девушки особого таланта. По его мнению, коль скоро Клава считается певицей, то почему бы не петь и спортсменкам, к примеру, чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию Камиле Валиевой, которая решила записать свою первую песню, пишет «Спорт-Экспресс».

«Почему я должен слушать, как они поют? Сейчас поют все. В студийных условиях можно сделать так, чтобы любая девушка пела достаточно правильно. Следуйте примеру Клавы Коки. По сути она — «пирожок ни с чем», однако же становится медиазвездой, — заявил Лоза.

Ранее Лоза рассказал NEWS.ru, что советский и российский бард Булат Окуджава оставался востребованным до конца своей «красивой жизни». Собеседник отметил, что артист, которому 9 мая 2024 года исполнилось бы 100 лет, неизменно собирал полные залы на концертах.