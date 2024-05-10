Певец и композитор Юрий Лоза в интервью aif.ru обвинил «финансовых воротил» в убийстве тележурналиста Владислава Листьева. По словам артиста, ведущий предлагал изменить систему распределения доходов от телерекламы, поэтому его решили «убрать», чтобы он не мешал «пилить бабло». Он выразил уверенность, что причиной таких преступлений всегда являются деньги.

Лоза признался, что был неплохо знаком с Листьевым. По его словам, однажды тележурналист хотел пригласить его в совместный круиз, но он отказался, поскольку не любит замкнутые пространства.

Отвечая на вопрос о причинах убийства ведущего, Лоза выразил уверенность, что дело было в деньгах. По мнению певца, Листьева «убрали» из-за его попыток изменить ситуацию с рекламой на телевидении. Артист рассказал, что журналист предлагал направить вырученные средства на улучшение качества программ и создание эксклюзивного авторского контента.

Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал настаивать на своем, его убрали, чтобы не мешал пилить бабло. Поймите меня, экономика правит миром, и телевидением тоже правят деньги. Так происходит везде в мире, — отметил он.

Лоза исключил политический характер убийства Листьева. Певец, сославшись на свое экономическое образование, подчеркнул, что такие преступления всегда совершаются из экономических мотивов.

Гнать в эфир вторичку — это всегда дешево. А Листьев перешел дорогу финансовым воротилам тогдашнего ТВ, стал им мешать, вот они его и заказали. Листьев хотел изменить всю нашу телевизионную систему. <...> Революционные методы, которые предлагал Листьев, могли бы качественно изменить российское ТВ, — поделился мнением артист.

Журналист, генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит в подъезде дома в Москве 1 марта 1995 года. Расследование уголовного дела было приостановлено в 2009 году. Убийство журналиста считается одним из самых резонансных преступлений 1990-х годов в России. 10 мая ему могло бы исполниться 68 лет.

Ранее Лоза рассказал NEWS.ru, что советский и российский бард Булат Окуджава оставался востребованным до конца своей «красивой жизни». Собеседник отметил, что артист, которому 9 мая 2024 года исполнилось бы 100 лет, неизменно собирал полные залы на концертах.