Айза намерена добиться от Гуфа алиментов на сына

Айза-Лилуна Ай пожаловалась на «мерзкую», по ее словам, ситуацию с судебными разбирательствами. Она ждет окончания суда о взыскании алиментов для их общего сына с ее бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова (Гуфа).

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Блогер пытается получить алименты на ребенка, пишет gazeta.ru.

В конце прошлого года Айза впервые подала иск. Она объяснила, что десять лет не просила у бывшего супруга помощи, но сейчас обратилась в суд из-за необходимости оплачивать старшему сыну образование. Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре.

«И я хочу хотя бы что-то довести до конца! Не для себя, а для Сэма. Но мне так противно от этого», — констатировала Анохина.

Ранее Анохина обвинила балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу (Анастасию Сланевскую) в пропаганде алкоголизма. По ее словам, женщины часто появляются в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма». Анохина предложила артисткам «сидеть дома, а не видео снимать».