Айза пригрозила Водонаевой

Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala с участием мировых звезд. Алена Водонаева смотрела показ и выкладывала в соцсети необычные платья. Так, она показала наряд Ники Минаж - золотисто-желтое мини-платье Marni с крупными разноцветными цветочными аппликациями.

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Алена оценила этот образ как самый нелепый и «прицепила» к нему Айзу Анохину, которая шесть лет была женой рэпера Гуфа, пишет портал vokrug.tv.

«Ники Минаж чисто бывшая жена одного русского рэпера, которая сошла с ума и все свое нездоровье выразила в этом платье», — написала Водонаева в своем Telegram-канале.

Айза не стала молчать и ответила Звезда реалити-шоу «Дома-2» .

«Водонаева все не может успокоиться, что не она стала бывшей женой Гуфа, а только подбирала шестерок Гуфа и с ними активно пыталась устроить личную жизнь. Алена, прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Аленой Водонаевой», —ответила Айза.

Также Айза саркастически пригрозила Алене.

«Передайте уже этой неугомонной активно гормональной женщине, что, если будет меня упоминать в своем токсичном телеграм-канале, я соглашусь на предложение ее самого любимого бывшего. Он мечтает обо мне до Алены, во время Алены и после того, как разбил Аленкино сердце», — сообщила Айза в социальной сети.

Ранее Анохина балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу (Анастасию Сланевскую) в пропаганде алкоголизма. По ее словам, женщины часто появляются в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма». Анохина предложила артисткам «сидеть дома, а не видео снимать».