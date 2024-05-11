Лепс заговорил о смерти

Григорий Лепс рассказал, что боится смерти, как любой человек. Он признался, что мечтал бы прожить еще лет 25, но, чтобы на старости лет не оказаться обузой для близких. А уйти из жизни артист хотел бы во сне, пишут news.ru.

«Смерти боюсь. Скорее даже не смерти, а неизведанности. Ты не знаешь, что будет за порогом. Я бы хотел еще прожить 25–30 лет, дай бог мне здоровья! И при этом остаться в здравом уме и умудриться самому за собой ухаживать. Не быть в тягость своим близким, своим детям... И уйти спокойно во сне в окружении родных», — сказал Лепс в интервью YouTube-каналу «про Л.О.М.»

Ранее Лепс заявил, что не чувствует себя виноватым в инциденте на концерте в Костроме, где выбил из рук поклонницы телефон. Певец попросил девушку не снимать его с близкого расстояния, а затем ударил по ее руке, когда она отказалась убрать его. По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой фанатки.