Лепс рассказал, что ждет не поддержавших СВО коллег

Певец Григорий Лепс в интервью YouTube-каналу «про Л.О.М.» заявил, что не осуждает артистов, которые не поддержали СВО, и попросил не героизировать его за то, что он сам часто дает концерты в ДНР. При этом исполнитель заметил, что отмалчивающиеся коллеги будут оставаться популярными «до поры до времени». Лепс предположил, что настанет момент, когда таких артистов не станет на эстраде.

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Правительственные организации, силовые структуры... Все всегда просчитано процентов на 80-90, все везде записано. Это до поры до времени [артисты могут оставаться безнаказанными]. Наступает момент «Икс». Щелк — и нет артиста, нет его популярности! Кому он будет тогда нужен? Ни-ко-му, — заявил Лепс.

Ранее певец рассказал, что боится смерти, как любой нормальный человек и не хочет на старости лет оказаться обузой для близких. 61-летний Лепс признался, что мечтает прожить еще как минимум 25 лет. По его словам, после он бы хотел умереть во сне.

До этого Лепс заявил, что не чувствует себя виноватым в инциденте на концерте в Костроме, где выбил из рук поклонницы телефон. Певец попросил девушку не снимать его с близкого расстояния, а затем ударил по ее руке, когда она отказалась убрать его. По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой фанатки. Также Лепс отметил, что его легко вывести из себя.