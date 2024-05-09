Семенович рассказала о борьбе с лишним весом

Анна Семенович сообщила, что решительно настроена похудеть. Впереди лето, время открытой одежды и отдыха у воды. Она написала, что намерена «ловить на пляже восторженные взгляды к аппетитным, но при этом подтянутым формам».

Анна уже неоднократно предпринимала попытки сбросить лишний вес и прибегала к различным диетам. Теперь же она обратилась к специалистам, информирует издание super.ru.

«В этом году взяться за фигуру я решила профессионально под контролем врачей. Сначала сдала все необходимые анализы. Обнаружились вопросы, которые нуждаются в корректировке, в том числе медикаментозной. Мне прописали лекарство, которое поможет не только постройнеть, что самое главное, но и будет контролировать обнаруженную в ходе обследования инсулинорезистентность», — рассказывала Анна в апреле.

Появились первые результаты. О них звезда отчиталась в микроблоге.

«Слушайте, у меня вообще нет никаких побочек, кроме очень приятной, что я реально постройнела», — рассказала Семенович.

Ранее Анна Семенович сообщила, что сейчас счастлива в личной жизни. У нее есть любимый человек, который ее понимает и балует. Экс-солистка «Блестящих» познакомилась с ним в компании друзей, он ее ровесник, но категорически непубличный человек