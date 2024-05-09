Семенович ответила на вопросы о любви

Анна Семенович сообщила, что сейчас счастлива в личной жизни. У нее есть любимый человек, который ее понимает и балует. Экс-солистка «Блестящих» познакомилась с ним в компании друзей, он ее ровесник, но категорически непубличный человек. По словам Анны, они могли бы создать семью, но она пока не готова на такой серьезный шаг, пишет портал vokrug.tv.

Поклонницы часто задают певице вопросы о взаимоотношениях между женщинами и мужчинами. В частности, подписчица спросила Анну: стоит ли возвращаться к бывшему мужу?

«Если любите друг друга, то конечно. А если просто так, то зачем? Но решать только вам и вашему мужу, слушайте свое сердце, оно не обманет», — посоветовала Семенович.

Ранее Анна Семенович призналась, что похудела к весне на шесть килограммов. Она съездила на несколько дней в детокс-клинику, чуть строже стала следить за рационом — исключила вредные блюда и сахар.