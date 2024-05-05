Кудрявцева пожаловалась на последствия травмы

Лера Кудрявцева пожаловалась, что так и не смогла полностью восстановиться после травмы, полученной при съемках. Тогда она серьезно повредила ногу и даже перенесла операцию

Пока еще телезвезда ходит с костылем, и, похоже, что процесс реабилитации серьезно затянется. В очередном выпуске программы «Звезды» Кудрявцева дала понять, что хромать, возможно, она будет до конца жизни. При всей неприятности ситуации Лера пытается не терять чувства юмора, сообщает Экспресс Газета.

«Теперь я еще и хромая. Мне, кстати, предстоит долгая реабилитация, но знаете, что больше всего обидно, что в этом проекте принимают участие Джиган, Денис Дорохов, Филипп Киркоров, а первой на реабилитацию отправили меня», -сказала она.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Telegram-канале, что улетела в четырехдневный отпуск в Турцию, однако по прилете знаменитости показалось, будто она и не покидала Россию.

«Я лежу и слушаю, как поют "Иванушки" за окном (ребята здесь выступают сейчас). Наши соседи - Рома Павлюченко с семьей. Я уехала из Москвы или нет, не пойму», - поделилась Кудрявцева.

Она добавила, что завтра еще приедет певец Митя Фомин.