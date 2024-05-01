Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Telegram-канале, что улетела в четырехдневный отпуск в Турцию, однако по прилете знаменитости показалось, будто она и не покидала Россию.

"Я лежу и слушаю, как поют "Иванушки" за окном (ребята здесь выступают сейчас) . Наши соседи - Рома Павлюченко с семьей. Я уехала из Москвы или нет, не пойму", - поделилась Кудрявцева.

Она добавила, что завтра еще приедет певец Митя Фомин.

Напомнил, что в феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Сообщалось, что ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу. Телеведущая заявляла, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Лера Кудрявцева устроила скандал на телевидении

Кудрявцева призналась, что сломала ногу "по чистой случайности" во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции. В ролике ведущая небыстро, но аккуратно передвигалась на костылях. Уже в апреле телеведущая показала новые костыли со стразами.