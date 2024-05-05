Казарновскую сбил велосипедист

Любовь Казарновская спокойно шла по тротуару в центре столицы, неподалеку от своего дома, когда сзади на нее налетел человек на велосипеде. Оперная дива упала на асфальт и сильно ушиблась.

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«Меня сбил велосипедист, который вообще не имел права там ехать», — рассказала певица.

Сотрудник ресторана, рядом с которым случилось это неприятное происшествие, бросился на помощь. Он, как и Казарновская, стал гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ, пишет портал womanhit.

«Вся коленка была ободрана. Я помог, перекись водорода, вату, предложил пластырь. Велосипедист еще был здесь. Она говорила: "Ты сбил меня. Представься хотя бы, скажи, кто ты, что ты. Может быть, там, контакты дай, помоги, хотя бы извинись». Ничего этого я от него не услышал. Мало того, что он не подал руку. Просто сел на велосипед и уехал», — рассказал менеджер.

Ранее неизвестные убедили оперную певицу Любовь Казарновскую перевести им почти 900 тыс. рублей, сказав, что с ее счета списываются деньги на финансирование террористической организации на Украине. В итоге певица обратилась в полицию.