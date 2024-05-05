Чекалина объяснила появление нового долга

Валерия Чекалина, известная публике как Лерчек, опровергла слухи о том, что она снова не платит налоги. Варения объяснила, что подала декларацию на НДФЛ в нужные сроки, однако оплата налогов производится частями, поэтому у всех граждан определенная сумма числится как долг. Об этом информирует 5 Канал.

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«До 2 мая все налогоплательщики должны были подать декларацию на НДФЛ, и я ее подала. Там платится не все сразу, а на несколько платежей. И автоматически абсолютно у всех висит это как долг, но оплатить я должна до июля. Фактические долга у меня нет, я все плачу», — написала Лерчек в микроблоге.

Валерия также сообщила, что уже в этом году перечислила более 28 миллионов рублей налогов. Она пошутила, что она теперь - «амбассадор налоговой».

Валерия Чекалина и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС. Об этом рассказал их адвокат Константин Третьяков.