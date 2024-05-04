Адвокат Чекалиных заявил, что они не имеют задолженности перед налоговой инспекцией

Валерия Чекалина (известная как блогер Лерчек) и ее муж Артем не имеют сейчас каких-либо задолженностей перед ФНС. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Константин Третьяков.

"Ситуация простая: они подали декларации за 2023 год, соответственно, в системе ФНС отразилась сумма к оплате. Срок уплаты налога до 15 июля. Новых долгов у них в данный момент нет", - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Лерчек снова имеет долг перед налоговой инспекцией, который составляет около 20 млн рублей.

Столичные следователи вели уголовное дело в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и в уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовное дело о неуплате налогов в отношении них было прекращено, а все ограничения на перемещения и пользование интернетом сняты.

1 марта 2024 года стало известно, что прекращено также и дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Сейчас Чекалины находятся в процессе расторжения брака, однако суд дал им время для примирения.