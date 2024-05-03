Волочкова публично оскорбила Кудрявцеву и Гордон

Российская балерина Анастасия Волочкова публично оскорбила телеведущую Леру Кудрявцеву и певицу Катю Гордон. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт случился после того, как Волочкова выложила новые фото с заграничного отдыха. Одно из них подверглось критике в соцсетях — по мнению подписчиков балерины, автор снимка перестарался с количеством фильтров. В ответ на это Волочкова опубликовала гневный комментарий, в котором обвинила подписчиков в зависти. Всех недовольных балерина послала «на три буквы и сходить в зал».

Текст сообщения прокомментировала Катя Гордон. Она заявила, что летела с Волочковой в одном самолете, да еще и в «экономклассе». По словам певицы, в своем сообщении Волочкова наврала про дороговизну своего отдыха.

«На глазах у всей страны спивается Волочкова. Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют. Очередной пост, за который ей хочется дать по щекам, умыть холодной водой и сказать: “Настя! Гони ты этих подруг, которые тебе такое позволяют выставлять!” Да и кому ты врешь? Мы летели на одном самолете, ты летела в экономе и в этом нет ничего постыдного. <...> Не миллион стоил твой честный эконом билет, зачем врать? Это же стыдоба. Отдыхаешь ты на простецкой вилле, и в этом тоже нет ничего дурного, если бы ты зачем-то не впаривала, оскорбляя, народу иное» — написала Гордон.

К этим словам присоединилась Лера Кудрявцева, которая заявила, что Волочкову «надо спасать, а не глумиться над ней». Сама балерина назвала девушек «неинтересными кошелками».

Волочкова назвала типаж привлекающих ее мужчин

«Вы знаете, я сейчас иду на берег к океану. И могу сказать, что мне абсолютно безразлично, что у себя пишут и репостят какие-то кошелки. Мне они неинтересны. Они-то пасутся на моей странице. Ну, если я тебе не нравлюсь, так отпишись! Ну не могут же. Не могут!» — ответила Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что возьмет на Мальдивы свадебное платье.