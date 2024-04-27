Волочкова заинтриговала поклонников

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором поделилась с фанатами моментом сбора чемодана на Мальдивы.

«Вот думаю, я много вещей взяла или немного? Я так хочу с пустым чемоданом поехать, чтобы было немного вещей» — поделилась танцовщица.

Затем Волочкова спросила у поклонников, нужно ли ей брать с собой свои балетные пачки. Она также показала свадебное платье, которое в багаж балерины положила ее помощница Лола.

«Вы даже не представляете, с кем я еду на Мальдивы! Но это будет для вас сюрприз и фурор!» — добавила бывшая солистка Большого театра.

При этом еще 11 апреля Волочкова сообщила, что поедет в отпуск с Мигелем из Чили. По словам танцовщицы, сейчас молодой человек пытается возобновить их роман и даже подарил ей свадебное платье и коня шоколадного цвета — правда, питомца, заявила балерина, она не приняла.

В феврале Волочкова заявляла, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.