Певица из Латвии перепела песню SHAMAN «Встанем»

Певица из Латвии Ивета Бохана перепела песню российского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) «Встанем». Видеозаписью, в частности, поделился Baltnews.

Бохана перевела и исполнила песню на латышском языке. Часть подписчиков певицы оценили ее поступок, отметив исполнение и похвалив за «смелость и голос». Однако нашлись и те, кому это не понравилось. Бохана ответила критикам, заявив, что также перевела песню SHAMAN «Я русский» и скоро опубликует и ее.

Ранее Дронов прокомментировал идею изучать его песни в школах России. Он назвал данное предложение «хорошим», отметив, что если такое желание «идет от сердца» самих школьников, то его необходимо поощрять.