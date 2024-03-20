SHAMAN прокомментировал идею изучать его песни в российских школах

Певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, прокомментировал предложение включить его творчество в школьную программу. Об этом сообщают «Известия».

При этом певец отметил, что в некоторых школах учителя музыки уже исполняют его песни с учениками. По его мнению, если это желание «идет от сердца» самих школьников, то это необходимо поощрять.

«Если эта история имеет такое продолжение, мне кажется, что это хорошо. Опять же, тут важно не навязывать. Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце. И если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить песни Дронова, Газманова и Расторгуева в школьную программу.