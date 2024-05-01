Кудрявцева вспомнила, как ее в детстве наказали за ложь

Лера Кудрявцева с дочерью сейчас отдыхает в Турции. И телеведущая впервые поймала 5-летнюю Машу на лжи. Они ходили на обед, и ребенок сказал, что что-то забыл в номере.

Маша сбегала в номер и наелась сладостей без разрешения, причем категорически отказалась признать, что она это сделала. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Благо, номер в ста метрах. Приходит, а вокруг рта размазан шоколад. Маша моську тяпкой, мол, все в порядке, ничего не знаю. Я спрашиваю: „Ты съела что-то в номере?“ Нет, мол, ничего. Курю. Думаю», — написала ведущая в микроблоге.

Лера вспомнила историю, произошедшую с ней в детстве. Выяснилось, что однажды отец будущей ведущей Лев Николаевич выпорол ее ремнем за вранье.

«Я наврала про двойку. Просто выдернула лист из дневника и сказала, что понятия не имею, куда он делся. Исчез, мол, сам по себе. Получила я знатно. С тех пор ненавижу ложь. Я ее чувствую, ощущаю. Я не люблю, когда врут, и сама не вру. Стараюсь молчать», — призналась Кудрявцева.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Telegram-канале, что улетела в четырехдневный отпуск в Турцию, однако по прилету знаменитости показалось, будто она и не покидала Россию.