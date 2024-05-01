Водонаева рассказала о дружбе с Боней

Алена Водонаева и Виктория Боня много лет друг друга игнорировали. Разлад между ними случился давно, еще во время телепроекта «Дом-2», когда Виктория увела у Алены Степана Меньщикова. Об этом рассказывает портал vokrug.tv.

Однако прошли годы и между взрослыми теперь девушками завязалось теплое общение. Алена прокомментировала ситуацию у себя в микроблоге.

«Прошло 20 лет, друзья. 20! Не хочу никого обидеть, но за 20 лет не у всех в жизни что-то особо поменялось, особенно у тех, кто любит смотреть телевизор. У нас у обеих за 20 лет проделан огромный путь. Он разный, мы абсолютно разные, у нас разные жизни, разные интересы, цели и планы. Но так сложилось, что судьба свела нас через столько лет на общих медиапроектах. У нас нет раздражения друг к другу, у нас по-настоящему доброе, родственное отношение друг к другу. Это нельзя назвать дружбой, но это даже не впишется в формат дружбы. Мы очень хорошо друг друга знаем. И понимаем без слов. Наши дети подружились. Мы искренне и с добротой относимся к нашему «знакомству», нашему общению», — написала Водонаева.

Алена также отметила, что Виктория – очень добрый и надежный человек. И она готова, если появится такая необходимость, подставить свое плечо другу.

Боня даже вслед за подругой решилась на кардинальные изменения и нарастила волосы и тоже стала блондинкой.