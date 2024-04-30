Боня потратила в парикмахерской миллион рублей

Виктория Боня и Алена Водонаева, которые в прошлом не были особенно дружны и даже соперничали по поводу внимания Степана Меньшикова на «Доме-2», теперь все чаще проводят время вместе.

Боня даже вслед за подругой решилась на кардинальные изменения и нарастила волосы и тоже стала блондинкой, пишет издание super.ru. На фото, размещенном в микроблоге - Виктория и Алена.

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«Кстати, это волосы некрашеные, у них натуральная волна, поэтому будет очень крутой объем даже без укладки», - сказала Виктория.

Также она подчеркнула, что потратила на новую прическу миллион и поэтому не хочет слышать никакой критики.

Кстати, дружат не только экс-участницы «Дома-2», но и их дети — 12-летняя Анджелина и 13-летний Богдан. Подростки быстро нашли общий язык.

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