Пахмутова приехала в Волгоград с программой в честь своего 95-летия

Александра Пахмутова накануне прибыла в родной город Волгоград. 1 мая в Центральном концертном зале (ЦКЗ) будет дан старт праздничным мероприятиям, посвященным ее юбилею. 9 ноября 2024 года Александре Николаевне исполнится 95 лет.

Александра Николаевна в Волгограде совершила прогулку по скверу, расположенному в пойме реки Царицы. Сквер носит ее имя. Так пожелали его назвать сами волгоградцы — в честь своей именитой землячки, рассказывает мтв.онлайн.

В сквере сейчас проходит выставка, посвященная творчеству Александры Пахмутовой и ее ныне покойного супруга, поэта Николая Добронравова. На ней представлено порядка 150 снимков звездной пары. Также там установлен музыкальный арт-объект в виде огромного проигрывателя с виниловой пластинкой, на котором звучат созданные ими композиции.

В ноябре 2023 года свой 95-летний юбилей мог бы отметить композитор Николай Добронравов. До праздника он не дожил нескольких месяцев.