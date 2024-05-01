Молодая супруга Петросяна показала маленькую дочь

Татьяна Брухунова в микроблоге показала фотографию подросшей дочери. Девочка, которую назвали Матильдой, сфотографирована на руках у матери. На ней серое пальтишко и сиреневая шапочка-тюрбан. Лицо ребенка не видно – малышка отвернулась от камеры. Об этом рассказывает gazeta.ru.

© Телеграм

13 марта супруга Евгения Петросяна впервые опубликовала семейное фото, держа на руках дочь. Поклонники были буквально шокированы поскольку беременной Татьяну никто не видел. И, хотя Брухунова отрицает тот факт, что девочку могла родить суррогатная мать, это весьма вероятно

© Instagram*

Фолловеры провели интернет-расследование,из которого следовало, что на следующий день после появление на свет Матильды Татьяну сфотографировали в театре со старшим сыном.

Рассекречено имя дочери Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

До этого жена Петросяна опубликовала в социальных сетях график работы на месяц, в котором указано всего три выходных. Она утверждала, что трудится и в выходные, и в будние дни. По сведениям СМИ, Брухунова является помощником Петросяна и занимается администрированием его официального сайта.

*Принадлежит компании Meta., признанной экстремистской в России.