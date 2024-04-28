Молодая жена Петросяна резко ответила хейтерам

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к хейтерам и заявила, что они ошибаются насчет ее беззаботного времяпрепровождения. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видео, на котором рассказала, что помимо воспитания двоих детей еще занимается рабочими делами.

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Те, добрые, в кавычках, хейтеры, которые говорят, что я ничего не делаю, только хожу по театрам и ем пирожные, чуваки, вы так сильно ошибаетесь, что даже не представляете насколько. Помимо двоих детей, заботу о которых никто с меня не снимал, у меня еще работа, — сказала Брухунова.

До этого жена Петросяна опубликовала в социальных сетях график работы на месяц, в котором указано всего три выходных. Она утверждала, что трудится и в выходные, и в будние дни. По сведениям СМИ, Брухунова является помощником Петросяна и занимается администрированием его официального сайта.

Ранее Брухунова ответила на слухи о том, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Брухунова назвала подобные предположения «идиотскими доводами». Подписчики начали высказывать такую версию из-за публикации на второй день после рождения девочки: на снимке супруга юмориста запечатлена на премьере в театре. Однако впоследствии Брухунова объяснила, что это могло быть прошлогоднее фото.