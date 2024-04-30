Севиль рассказала, как распорядилась первой зарплатой

Артистка начала подрабатывать еще со школьной скамьи. Севиль трудилась официанткой в заведении, которым руководил ее родственник. Там же она и получила первые заработанные деньги. Об этом она рассказала журналистам 5 Канала на премии Bravo.

«У меня столько работы было, я чем только не занималась. Наверное, самое первое — я работала официантом у своего дяди. У него было заведение. Это были мои первые школьные деньги», — сказала Севиль.

Девушка распорядилась полученной суммой следующим образом: на основную часть сделала маме подарок, а на остатки купила себе помаду.

«Я купила маме пальто, я купила себе помаду, которую я хотела для себя, и деньги закончились», — сообщила певица.

Ранее певица Seville из группы Artik & Asti рассказала, что воплотила свою давнюю мечту – спела в небе перед пассажирами на высоте 10 000 метров. Концерт прошел на борту самолета в рамках рейса Москва – Сочи.