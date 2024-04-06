Певица Seville озвучила свою мечту

Севиль (Seville) рассказала, что мечтает вырастить роскошные гортензии в собственном саду. Оказывается, в детстве она много трудилась в родительском огороде.

«У нас не было дачи, у нас был огород в родительском частном доме. Естественно, мы там пололи грядки, выкорчевывали сорняки», — сказала артистка.

В беседе с журналистами 5 Канала на вручении Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре звезда призналась, что ей все больше и больше хочется заниматься собственным садом.

«Я даже задумываюсь о том, как круто иметь в своем саду гортензии, как классно их вырастить самим. Я, конечно, не про морковку и огурцы, но какие-то роскошные цветы в своем дворе иметь — это, конечно, роскошно. Так что спасибо всем тем, кто занимается таким кропотливым трудом», — сказала знаменитость.

Ранее певица Seville из группы Artik & Asti рассказала, что воплотила свою давнюю мечту – спела в небе перед пассажирами на высоте 10 000 метров. Концерт прошел на борту самолета в рамках рейса Москва – Сочи.