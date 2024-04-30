Рубальская сказала, что не держит обиды на Киркорова

Лариса Рубальская появилась в последнем выпуске пятого сезона шоу 76-летняя поэтесса в образе Барби исполнила песню Надежды Кадышевой «Течет ручей, бежит ручей».

Лариса Алексеевна рассказала, что была очень рада принять участие в таком необычном для нее проекте. Она старалась, чтобы ее как можно дольше не узнали, но фактор роста сыграл свою роль, пишет СтарХит.

Члены жюри стали шутить на тему роста персонажа. Филипп Киркоров предположил, что, наверно, человек внутри сидит на корточках или чемодане, а, может, в Барби вообще скрывается карлик.

«Я стеснялась, но в жюри сидели такие замечательные люди: Эльчин Азизов, Филипп, всех не назовешь… Им казалось, что я очень маленькая. Даже не понимаю, почему так получилось. Конечно, я услышала много таких вещей… Кто-то мог бы и обидеться насчет того, что там карлица и какой-то чемодан. Но мне было все это смешно. У меня достаточно высокая самооценка, нет никаких комплексов. Поэтому мне было так же весело, как и им», - объяснила Рубальская.

Надо отметить, поп-король долго извинялся перед Рубальской за свою несмешную шутку.