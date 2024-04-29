Киркоров на шоу «Маска» оскорбил Рубальскую

На состоявшемся накануне втором полуфинале шоу «Маска» членам жюри требовалось угадать, кто скрывается под двумя «гостевыми» масками Барби и Кота-2 (серого брата-близнеца рыжего участника шоу).

Котом-2 оказался Евгений Папунаишвили. Его голос смог узнать член жюри Тимур Родригез, хотя он и колебался между Евгением и Дмитрием Губерниевым, отмечает rg.ru.

Что касается Барби, то все обратили внимание на невысокий рост участника. Жюри остановилось на том, что под маской скрываются либо Александра Пахмутова, либо Лариса Рубальская. При этом Филипп Киркоров заявил, что «в костюме Барби скрывается карлица».

Чуть позднее поп-король долго извинялся перед Рубальской за свою несмешную шутку.

Филипп Киркоров вновь угодил в скандал

Совсем скоро Филипп Киркоров Киркоров отметит свой день рождения. 30 апреля артисту исполнится 57 лет. Артист любит собирать у себя дома много друзей и знакомых, устраивая шумные вечеринки. Однако в этом году день рождения короля поп-музыки пройдет достаточно тихо.