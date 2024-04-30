Апина готовит иск к группе Russian Girls

Алена Апина собирается подать иск на музыкальную группу Russian Girls. Звезда уверена, что в композициях группы певицы Яна и Самара используют ее голос в качестве бэк-вокала. Там же слышен голос и ее коллеги из «Комбинации» — Татьяны Ивановой.

Певица также имеет претензии к одному из основателей «Комбинации», композитору Виталию Окорокову. Он, по ее мнению, отдал Russian Girls хиты 90-х другой группы, пишет 5 Канал.

«Они поют все наши песни с нашими бэками. Например, мне нравится песня „Льдинка“ в исполнении Ларисы Долиной. Давайте я утоплю вокал Ларисы Долиной и сделаю его бэк-вокалом. Будет круто. Они не должны петь под наши голоса», — возмущается Алина Апина.

Окороков не отрицал случившегося, но ответил, что певицы уже записали новые фонограммы. Апина также уверена, что композитор получал дивиденды с песен, хотя их они создали совместно. Алена говорит, что композитор обманул ее и в вопросе отчислений с авторского права.

«Виталий Алексеевич сказал, что существует закон, который говорит о том, что авторское право не имеет никакой юридической силы, если это было создано до 1991-го года».

Сейчас Апина и Иванова наняли адвоката и готовят судебный иск против Russian Girls и самого композитора.

Фамилию Апина Алена получила в первом браке с художником по имени Валерий. Тогда будущей артистке было 18 лет. Брак просуществовал всего год, а после развода экс-супруги не интересовались судьбой друг друга. Однако недавно женщина все-таки случайно узнала, что Валерий ушел в монастырь.