Апина назвала причину развода с супругом

Алена Апина была гостьей передачи «Судьба человека». Там певица назвала причину развода с продюсером Александром Иратовым, от которого она родила дочь Ксению.

Первым супругом певицы был художник по имени Валерий, однако этот брак просуществовал недолго. В 1991 году артистка встретила Александра Иратова. Во втором браке родилась дочь Ксения. Пара прожила в браке четверть века, но в 2017 году супруги приняли решение о разводе.

В эфире телепередачи Апина призналась, что одной, но не единственной из причин расставания стали измены продюсера, пишет портал passion.ru.

«Свечку я не держала, но о многих его приключениях знала. Это не было краеугольным камнем нашего расставания. Тут и одно, и другое, и третье. И с моей стороны, наверное, мало радости ему приносила своим грустным лицом. Хранить этот тающий замок не для чего. Я была права. Сейчас он счастливо женат на женщине, которая делает его по-настоящему счастливым»», – сказала она.

Фамилию Апина Алена получила в первом браке с художником по имени Валерий. Тогда будущей артистке было 18 лет и она не могла устоять перед обаятельным мужчиной, который был старше ее на 7 лет. Брак просуществовал всего год, а после развода экс-супруги не интересовались судьбой друг друга. Однако недавно женщина все-таки случайно узнала, что Валерий ушел в монастырь.