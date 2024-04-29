Сестра Фриске озвучила ежемесячные траты на себя и дочь

Наталья Фриске была гостьей шоу «Звезды сошлись», где поделилась подробностями свой жизни с дочерью Луной. Так, она рассказала, что полностью обеспечивает дочь, хоть и «подустала». В среднем она тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь.

Фриске объяснила, что изначально не планировала семейную жизнь с отцом ее ребенка Александром Титовым, даже в документах у ребенка в графе «отец» стоит прочерк. Но позднее все же решила дать мужчине шанс, что ни к чему не привело. Об этом рассказывает gazeta.ru.

«Сначала было все нормально, а потом он начал себя проявлять. Заявил мне: «А когда мы поедем в Майами?» Он сам барбер, развиваться дальше не хочет. Я найду ей (дочери) отца, который будет уважать и любить ее маму и ее саму», — объяснила Фриске.

Ранее блогер Наталья Фриске сообщила микроблоге, что хочет завести еще одного ребенка.

Фриске отметила, что планирует забеременеть во второй раз после того, как отдаст дочь в детский сад. Она добавила, что все еще думает, стоит ли заводить также третьего ребенка.