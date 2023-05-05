Сестра Фриске призналась, что хочет родить второго ребенка

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет завести еще одного ребенка.

Фриске отметила, что планирует забеременеть во второй раз после того, как отдаст дочь в детский сад. Она добавила, что все еще думает, стоит ли заводить также третьего ребенка.

«Пока не уверена. Посмотрим. Как потяну», — объяснила блогерша.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. На данный момент пара не встречается. По словам блогерши, мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». Девушка объяснила, что пыталась построить отношения с экс-возлюбленным, но у них не получилось. Девушка отметила, что они часто ссорились.