СМИ: участник «Коррозии металла» опроверг информацию о коме барабанщика

Паук (Сергей Троицкий) заявил, что музыкальная метал-группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность.

«Планы какие? Никаких. …потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — сказал музыкант.

Также лидер «Коррозии металла» сообщил, что барабанщик группы Марк Бейгун находится в коме «после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни» и лежит в нижегородской больнице.

Однако, как пишут uranews, один из участников группы признался журналистам, что история с серьезно пострадавшим барабанщиком была выдумана.

«Это было сделано для привлечения внимания», - сказал он.

В ночь на 28 апреля стало известно, что правоохранители задержали лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого и других участников музыкального коллектива в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде.

Сначала музыкантов допрашивали в гримерке, после чего их доставили в один из местных отделов полиции. Группа выступала в ночном клубе в рамках гастролей по городам РФ.